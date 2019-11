Laura Matamoros está iniciando una nueva etapa en su vida. La modelo comenzaba el año rompiendo con el padre de su hijo, Benji Aparicio, e iniciaba una relación con Daniel Illescas. Pero tras siete meses de romance con el influencer, la relación terminó de la noche a la mañana de forma fulminante.

Poco después Laura era pillada de nuevo junto a Benji, por lo que todo parece indicar que se han dado una segunda oportunidad. Y ahora la hija de Kiko Matamoros ha tomado una drástica decisión: borrar parte de su pasado.

Y es que tal y como ella misma ha contado en sus stories, ha decidido borrarse su primer tatuaje, el que se hizo con 17 años en la parte baja de la cadera. "He decidido contaros una cosa que tenía pensado hacerme hace mucho tiempo. Y es quitarme un tatuaje que me hice con 17 o 18 años, que la cabeza no me iba muy bien. No estaba muy fina", asegura.

Y continuaba: "He venido a hacerme la prueba y se puede quitar perfectamente. Son varias sesiones las que me tengo que dar. Estoy deseando quitarme esto de ahí". Y aunque iba con un poco de miedo, ha comprobado que no duele.

El tatuaje en cuestión es una frase que se hizo cuando pasó una época de su vida en Londres. La frase, escrita en italiano, viene a decir: "Aprendo del ayer, vivo para hoy, espero el mañana"

