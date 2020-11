La contestación de Laura Escanes a los que ven que su operación de aumento de pecho impidió la lactancia de su hija Roma

Laura Escanes se convirtió en madre de su primera hija, Roma, hace poco más de un año junto a su marido, Risto Mejide. Y desde entonces, la joven ha ido compartiendo con todos sus seguidores su experiencia como mamá primeriza; desde cómo ha recuperado su peso a pesar de no haber llegado a tener el mismo cuerpo, hasta el por qué decidió no darle el pecho a su hija. Sin embargo, sus elecciones sobre la maternidad no siempre han sido bien recibidas por parte de algunos de sus seguidores que han cargado en varias ocasiones duramente contra la influencer.

Hace dos meses, la barcelonesa lanzaba un imponente alegato para responder a todas esas críticas que recibía diariamente en las que veía cuestionado su papel como madre. Un detonante que marcó un antes y un después y que ha hecho que no esté dispuesta a pasar ni una falta de respeto más. Por ello, ante este nuevo ataque que le ha tocado afrontar, la influencer ha estallado y ha respondido tajantemente a una seguidora que le ha achacado que su operación de pecho podría haber sido el motivo por el que no optó por la lactancia materna.

Y es que, a pesar de estar feliz con la decisión que tomó de no darle el pecho a su hija, algo por lo que ha sido severamente juzgada, siempre ha dejado claro su admiración por todas las madres independientemente de cual fuese su decisión. Tanto es así que, aun habiendo optado por no amamantar a su pequeña, ha querido advertir a todas las mamás que la OMS recomienda la lactancia materna exclusiva mínimo hasta los 6 meses.

Lo ha hecho a través de un cartel sobre la leche materna que ha compartido en sus Stories de Instagram y que tiene como eslogan: ''Amamantar es salud para toda la vida'', donde defiende que ''la teta debe ser el único alimento de los bebés en su primer año de vida''. Sin embargo, este Story que, en un principio, parecía de lo más normal ha despertado a una de sus 'haters'.

''Operarte los pechos por estética no es una justificación para restar calidad de alimentación y de vida a un recién nacido. Es lo que tiene que expongáis vuestra ida hasta cuando vais a cagar, que una tipa como yo te dice tres verdades y te toca masticar y tragar, bonita'', le ha escrito la usuaria.

Un ofensivo comentario por el que Laura no sólo se ha querido defender, sino que también ha querido publicar para dejar constancia del tipo de mensajes a los que frecuentemente tiene que hacer frente. ''No tiene nada que ver mi operación de pecho con mi decisión sobre si dar o no dar pecho. Fueron momentos totalmente distintos y motivos que no tenían nada que ver para tomar la decisión tanto de un tema como de otro. De nada, bonita'', ha sentenciado de manera rotunda.

Laura Escanes responde de manera tajante a las críticas de una usuaria | Instagram

