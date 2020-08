El imponente alegato de Laura Escanes contra todos los que cuestionan su maternidad: ''Qué bien me he quedado''

Laura Escanes ha estallado y ha publicado un contundente mensaje a través de sus redes en relación a su maternidad para aclarar muchas de las críticas que recibe frecuentemente por parte de aquellos que cuestionan su papel como madre. La influencer, que se convirtió en mamá junto a su marido, Risto Mejide, el pasado octubre, siempre ha compartido con todos sus seguidores su experiencia tanto con el embarazo como la manera en la que está criando a su pequeña Roma, algo que a muchos parece no convencerles y por lo que se ha visto en la tesitura de tener que lanzar un alegato para responder a todos aquellos comentarios nocivos que recibe día tras día.

''Soy madre y me pongo vestidos cortos. Me hago fotos en bikini. Juego a animal crossing. Me opero el pecho. Me voy con mis amigas de cena. Tengo tiempo para leer. Me voy con mi pareja un fin de semana. Voy al cine. Voy de compras. Me maquillo. Escribo. Contesto a mis haters. Hago stories desde el sofá. Hago vídeos tontos. Me río... vivo'', ha comenzado pronunciándose a través de sus Stories de Instagram.

Harta de que se ponga en duda cada decisión que toma para la educación de su hija, ha continuado manifestando: ''También cambio pañales. Doy biberones. Acuesto a mi bebé. Duermo con mi bebé. Juego. Exploto la casa. El jardín. Le quito césped de la boca. Me baño con ella. Cocino para que decida no comer nada. Me desespero. Me sonríe. Se me pasa. Paseamos''.

La catalana ha querido aclarar que no es que pretenda dar ejemplo sino simplemente ayudar en la medida de lo posible a otras mamás que les pueda servir su experiencia: ''Y ojo, no voy de super mamá ni mucho menos. Cada uno se organiza como puede, como considera y como pueda permitirse. No soy mejor. Pero tampoco peor''.

''Si tienes ayuda, porque tienes ayuda. Si tiras de los abuelos, porque te lo crían los abuelos. Si no tienes opción y empieza la escuela infantil, que es muy pequeño. Si sales, porque sales. SI no sales, porque no tienes vida y eres una aburrida. Si das el pecho más de un año, que es muy mayor. Si no lo das, es lo peor que le podías hacer a tu hijo. Si haces BLW, que no comen nada. Si das triturados, que así no aprenden. Si porteas, que los acostumbras. Y así hasta el infinito y más allá'', ha concluido su alegato más sincero, asegurando lo ''bien que se ha quedado''.

