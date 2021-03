Natalia Sánchez cumple hoy 31 años y aunque debido a las restricciones actuales no podrá celebrarlo en compañía de toda su gente, su pareja y compañero de profesión, Marc Clotet, se está encargando de que pase un día inolvidable.

Nada más despertarse, Natalia ya se encontraba con la primera sorpresa. Marc había decorado todo el salón de su casa con globos, velas, luces y guirnaldas para que nada más levantarse, su chica pudiera empezar a celebrar su cumpleaños. Además, el actor le había dejado el desayuno preparado encima de la mesa y recostado sobre una silla, un paquete gigante que muy presumiblemente era un regalo.

Sánchez colgaba orgullosa en sus redes sociales la prueba gráfica de las sorpresa que le había dejado su pareja y a través de ella, nos enteramos de que Clotet se había levantado casi de madrugada para dejarlo todo listo. “¡Hoy me he encontrado esto en el salón a las 6:50am!", escribía la intérprete”. Por lo visto, él se habría dado mucha prisa para poder dejarle la primera sorpresa antes de irse a trabajar. "Marc Clotet me ha dejado el primer regalito de cumple antes de irse a grabar... ❤️ Te quiero. GRACIAS", le agradecía públicamente Natalia.

Ya por la tarde, la actriz ha celebrado su cumpleaños con más tranquilidad junto a Marc y sus dos hijos, Neo que todavía no ha cumplido su primer añito de vida y Lía, que actualmente tiene dos. La intérprete ha compartido una fotografía en la que podemos verla sujetando un suculento trozo de tarta, con unas velas que seguro estaría a punto de soplar. Además de la instantánea, ha colgado un bonito mensaje en el que le ha agredido a todos y en especial a su familia, el amor y el cariño que ha estado recibiendo durante la jornada:

“¡31 AÑAZOS! Sin duda ha sido un año muy “diferente”, pero doy gracias por cada segundo. Creo que he aprendido más de mi y de este mundo en este último año, que en toda mi vida... Gracias a tod@s por acompañarme en este viaje día tras día con tanto cariño, gracias a mi GRAN FAMILIA, a la de siempre y la elegida, gracias por tanto. Y gracias en especial a mi compañero de vida, a mi gran compañero en este viaje @marc_clotet y a Lia y a Neo por enseñarme y darme tanto cada día…”

