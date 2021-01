"Qué pinta": La deliciosa tarta que Natalia Sánchez ha hecho por el cumpleaños de su hija

La pareja de actores Natalia Sánchez y Marc Clotet comparten su vida desde el año 2014, cuando tras coincidir en la obra de teatro 'Amantes', iniciaron una relación sentimental. Fruto de su amor la pareja ha tenido dos hijos: Lia, quien acaba de cumplir dos añitos y Neo, a quien tuvieron el pasado año 2020.

Los orgullosos papás han querido felicitar públicamente a su pequeña y por eso, le han dedicado unos tiernos mensajes a través de sus redes sociales. Marc colgaba en su perfil de Instagram una entrañable imagen en la que podíamos verle jugando con su pequeña en la nieve y a la que añadía: “¡Felices dos años, Lia! Qué rápido han pasado...T’estimo infinit!“

Por su parte, Natalia nos sorprendía a todos y claro está, en especial a su hija, con una espectacular tarta de cumpleaños. Así, la actriz nos demostraba los grandes dotes culinarios que posee, ya que la tarta tenía una pinta increíble y desde luego, no parecía no parecía nada sencilla de hacer. Si queréis ver el pintón que tenía el suculento pastel que Sánchez le preparó a Lia, solo tienes que pinchar en el video que encontrarás en la parte superior de la página.

Estamos convencidos de que Natalia le hizo la tarta con todo el cariño del mundo, así como con el mismo amor que desprendía el siguiente mensaje que la actriz le dedicó a su primogénita: "Felices 2 años, amor de mi vida. No sé cómo puede caber 'tanto' en un cuerpo tan pequeño pero solo puedo dar gracias a la vida por haberme hecho el regalo más increíble que podía existir! Brindo porque me sigas haciendo reír cuando intento regañarte, porque te sigas inventando canciones con esa 'lenguecilla de trapo' que nos tiene enamorados, porque bailes hasta con la aspiradora y porque tengas tanto amor y salud como caben en el mundo. Que seas tremendamente feliz, amor mío. Yo lo seré mientras siga escuchando esos 'mami' con esa vocecilla y esa ternura que me desarman. Gracias por enseñarnos tantísimo día tras día, por arrojar luz ante las dificultades y por dejarte achuchar a diestro y siniestro (todavía). Te quiero. PD: Me estoy aficionando a hacer tartas con figuritas! Esta es la primera que hago con fondant pero creo que no será la última… Se aceptan recetas…".

