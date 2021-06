Kiko Rivera y Jessica Bueno celebran la emotiva comunión de su hijo Francisco

Kiko Rivera se desplazó hasta Bilbao para celebrar la Primera Comunión de su hijo mayor Francisco, fruto de su anterior relación con Jessica Bueno. El pequeño de ocho años reside ahí con su madre y su marido, Jota Peleteiro y su hermano Jota. Además, será hermano mayor de nuevo ya que su madre espera su tercer hijo y segundo con su marido, en tan solo unas pocas semanas.

El DJ fue acompañado por su mujer, Irene Rosales, y sus dos hijas, Ana y Carlota, con motivo para celebrar un momento especial de su hermano mayor.

El reencuentro entre la expareja, que pusieron fin a su relación en 2013 tras haberse conocido en 2011 en un reality, se ha producido con normalidad y con mucha emoción al ver a su hijo mayor recibir la comunión.

Posteriormente, la celebración fue en el jardín de la casa de Jessica y Jota. La modelo sevillana lo organizó de la mano de una party planner local, Oh Chic!, que ya en su día también hizo la polémico baby shower de ella. Jessica, una orgullosa madre, ha compartido varias publicaciones de la celebración al aire libre con globos, estaciones de comida y todo alrededor de la piscina.

Aparte de celebrar la comunión de Francisco, también junto a su hermano Jota, recibió el sacramento del bautismo ya que fue algo que no se hizo cuando eran bebés, por lo que hubo doble motivo para celebrar.

Ambos padres compartieron el momento en sus respectivas redes sociales. Kiko publicó una foto de sus tres hijos acompañándolo de un comentario: “Nunca supe cuánto amor mi corazón podría tener hasta que alguien dijo… Papá", al igual Jessica publicó varios stories y publicaciones del evento.

Pero las celebraciones no quedaron ahí. Este mismo domingo, Jessica y su marido regresaban a la parroquia para recibir los sacramentos que hasta ahora no habían recibido, tal y como ha desvelado la propia modelo: "Hoy hemos vuelto a la Parroquia de San Francisco Javier en Bilbao para continuar con un finde muy especial para nosotros. Hoy he recibido la confirmación y mi marido ha recibido los tres sacramentos. Se ha bautizado, realizado la Primera Comunión y la confirmación”.

Seguro que te interesa...

La reacción de Kiko Rivera cuando le preguntan por su madre Isabel Pantoja