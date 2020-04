Durante esta cuarentena son muchos los famosos que están utilizando sus redes sociales para así sentirse más cerca de sus seguidores. Y si hay algo que se ha puesto de moda en este confinamiento son los directos…

Recientemente Kiko Rivera realizaba un Live a través de Instagram junto a Tamara Gorro. Un directo donde el hijo de Isabel Pantoja se ha sincerado ante todos confesando los problemas económicos por los que está atravesando en este momento.

"He tenido que pedir la ayuda por ser autónomo. Esto me ha pillado muy jodido de pasta", revela Kiko. Una crisis provocada por el COVID-19 que le ha afectado mucho ya que todos los bolos y conciertos que tenía programados se han visto cancelados: "Tenía un verano estupendo de trabajo y nos iba a posibilitar empezar a poner colchón para mis hijas, comprarnos una casa... Pero ha llegado así".

Y es que Kiko también le ha confesado a Tamara que todo el dinero que ha ganado este tiempo lo ha empleado en pagar su deuda con Hacienda por lo que esta crisis le ha pillado sin ningún ahorro.

Una difícil situación para Kiko e Irene Rosales, y es que el hijo de la tonadillera ha confesado que lo que está ingresando al mes no le da ni para paga sus gastos: "Siempre he sido un gastador y ahora me arrepiento de ello. Ahora, no tengo problema en decirlo, solo estoy ingresando 700 euros al mes, que es lo que me da el Estado, pero sigo teniendo los mismos gastos de siempre. Es una locura, no hay derecho. Al menos podemos comer y pagar la casa y súper agradecido por ello, es lo que me importa".

