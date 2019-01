Julio José Iglesias asegura que le robaron el ADN mientras hacía windsurf

Julio José Iglesias habló hace unos días en la revista Corazón sobre Javier Santos, el supuesto hijo ilegítimo de Julio Iglesias. Sin embargo, hizo unas declaraciones que pasaron desapercibidas para todos y, ahora, el tuitero Enjuto Mojamuto ha rescatado la portada haciendo un símil a José Tojeiro Díaz, quien en su día dijo: "El nuevo 'me echaron droja…en el cola cao'".

Esto ha provocado que se vuelvan a repasar las declaraciones que hizo el hijo de Isabel Preysler que pasaron desapercibidas en su momento. El titular que dio el cantante fue: "Me robaron el ADN mientras hacía windsurf".

Una declaración que no mucha gente entendió en su momento y que ahora ha cobrado sentido: "Me gusta hacer deporte acuático, estuve haciendo windsurf durante tres horas, con una sed que me moría, y mi termo no estaba. Era un termo amarillo. Tiempo después me enteré por la prensa de que me habían robado el termo", aseguró.

A raíz de estas declaraciones todo cobró sentido, ya que Javier Santos llevaba meses intentando encontrar alguna prueba concluyente y parece ser que la encontró en ese termo, ya que presentó unas muestras de ADN tiempo después por su parte que salieron positivas.