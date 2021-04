Juan José Ballesta tiene nueva novia tras su separación

Juan José Ballesta anunciaba el pasado mes de enero su separación de Verónica Rebollo tras 15 años de relación. Al parecer, la pareja decidió ponerle fin a su matrimonio, ya que como bien explicó el actor estaban un poco estresados y de ahí que tomaran la decisión de darse un tiempo. Eso sí, ambos siguen manteniendo muy buena relación pese a todo.

Tanto él como su mujer decidieron tomar una gran decisión sobre la custodia de su hijo menor, y así lo explicaba durante una entrevista: "Juanjito ve a Vero los fines de semana. Mi casa está en el campo, en el pueblo, tenemos una oveja que se llama Copo y es un ambiente muy sano para él". Y es que como bien declaró, su hijo pasa la mayor parte de su tiempo con él, por lo que decidieron que finalmente fuera así. "Mi ex trabaja entre semana y yo tengo más facilidad para organizarme. Ella lo ve siempre que quiere y al revés. Ha sido la mujer de mi vida y es la madre de mi hijo, por eso no entiendo otra forma de hacerlo", confesaba el actor.

Actualmente, considera que se encuentra en un momento muy feliz de su vida, ya que tiene la suerte de poder vivir en el campo junto a su hijo y rodeado de animales, algo que a él siempre le ha gustado. Eso sí, no ha dudado en bromear al respecto, ya que su oveja fue la causante de su inesperado ingreso en el hospital: "Hace poco me dio un cabezazo que me he tirado una semana en el hospital, me fracturó una costilla".

Al parecer, la oveja está en celo y por ello cada vez que alguien se acerca al actor reacciona de una manera muy brusca. "Me he echado novia y ahora no quiere ni verla, le tiene una envidia… Estoy en el campo, le doy un abrazo y me dice: 'Cariño, me está mirando, suéltame, suéltame'. Viene a por ella del tirón", desvelaba de esta manera tan natural que ha rehecho su vida pese a no entrar en detalles.

Seguro que te interesa...

Juan José Ballesta lleva tres meses separado de la que ha sido su pareja durante quince años: "Se cansó de mí"