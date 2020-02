Ivonne Reyes anunciaba hace unas semanas en Lecturas que pasaría por el altar este 27 de febrero. Y es que tras siete meses de relación con el actor de telenovelas Gabriel Fernández, muy conocido por su papel en 'Cristal', la venezolana parecía estar preparada para darse el 'sí, quiero' a sus 52 años.

Pero los planes comenzaron a cambiar. Primero se dijo que la boda se retrasaba por problemas de salud en la familia de Gabriel, luego todo apuntó a que Ivonne no celebraría el enlace hasta que su hijo Alejandro saliese del reality en el que participa… Pero lo cierto, según revela la revista Semana, es que han puesto punto y final a su relación.

Pocos datos se tienen sobre lo que ha sucedido para que la pareja no celebre la boda civil que tenían planeada. Y es que hace nada se mostraban muy felices y enamorados cuando contaban su historia de amor: la pareja se conoció en los años 80 en los pasillos de Radio Caracol Televisión, pero no fue hasta hace unos meses que volvieron a coincidir en Miami en una cena de unos amigos en común, y desde entonces no se habían separado.

