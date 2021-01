Juan del Val ha abierto una vez más el baúl de los recuerdos. No es raro que tanto el escritor como su esposa, Nuria Roca, publiquen fotos del pasado ya sea de sus veinte años de matrimonio o de cuando aún ni siquiera se conocían. Hace pocas semanas el madrileño calentaba motores enseñando una foto de cuando tenía 16 años, pero que no es ni la mitad de sorprendente que la última que ha querido compartir.

En la imagen, que te mostramos en el vídeo de arriba, se ve a Juan cuando acababa de cumplir la mayoría de edad y su aspecto, lógicamente, es muy distinto al que tiene ahora, 32 años después. Con una chaqueta vaquera, sin barba y con una súper melena, así es como el colaborador de 'El Hormiguero' ha revolucionado Internet. Y hasta él mismo se daba cuenta de que un elemento de la foto llama más la atención que el resto: "Hace 32 que tenía 18... No volvería allí ni loco, pero madre mía qué pelazo!!!". Y es que a pelazo, entonces, no le ganaba nadie.

Como era de esperar sus seguidores no pudieron ocultar su sorpresa ante el aspecto de Juan en el pasado y, casi todos, hablaron de la mejoría que ha experimentado con el paso del tiempo. "Estás mucho más interesante ahora Juan" decía una usuaria piropeando al escritor, o "He decir que, como el buen vino, los años te sientan muy bien" decía otro para hacerle saber lo bien que ha crecido. Sin embargo, muchos han optado por sacarle un gracioso parecido con Pancho, uno de los personajes de 'Verano Azul': "Me ha venido un flashback de verano Azul …", "después de reírme 5 minutos eres el primo de Pancho de Verano Azul", bromeaba un seguidor. ¡Dale al play!

