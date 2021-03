Irene Rosales pide ayuda tras su último problema de salud

Irene Rosales no está pasando por su mejor momento, y es que hace unas semanas la colaboradora hacía públicas las continuas amenazas que estaba recibiendo diariamente por parte de algunos seguidores de su suegra. Fueron tales que se tuvo que ver obligada a bloquear a 60 cuentas de Instagram para que así dejaran de acosarle. Aunque no diera más detalle, como bien se pudo ver en las capturas que compartió, todo se debía al conflicto que Kiko Rivera e Isabel Pantoja han tenido en los últimos meses, ya que la mayoría de los usuarios que le envían mensajes son seguidores de la cantante y culpaban a la mujer del DJ de la pelea que madre e hijo han tenido.

A esto se le sumó que pocos días después compartía en sus redes sociales las numerosas cartas que recibe en su casa de Sevilla donde insultan y amenazan tanto a ella como a su familia. Aunque como bien explicó el problema de todo es que no puede ir a la Policía a decirlo porque las cartas son enviadas de manera anónima, por lo que no saben quiénes son las personas que se están dedicando a acosar tanto a ella como a su marido.

Por otro lado, la colaboradora se ha convertido en toda una influencer, y de ahí que comparta su día a día con sus seguidores y muchas veces suele recurrir a ellos para consultarles alguna duda. Esta vez, a través de sus stories se ha mostrado muy preocupada porque había amanecido con un herpes en la nariz y por ello les ha pedido ayuda a sus seguidores.

"Tengo una duda, a mí jamás me ha salido un herpes y ahora justo me ha salido un herpes, pero en la nariz. ¿A alguien le ha salido alguna vez un herpes en la nariz? Yo tengo la nariz que me escuece, aunque ya me estoy echando las cremitas", explicaba Irene a través de sus stories, y es que como bien se puede ver le ha salido una pequeña ampolla en la punta de la nariz y aunque se esté poniendo los productos que le han recetado en el médico no es suficiente para calmar el dolor.

