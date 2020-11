Irene Rosales, completamente devastada tras el fallecimiento de su padre, nueve meses después de perder a su madre

Irene Rosales se ha levantado con la peor de las noticias: su padre ha muerto. Ahora, nueve meses después de la triste pérdida de su madre y en medio de la ardiente guerra familiar entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja, tiene que hacer frente a un nuevo duro varapalo. Según ha podido saber la revista 'SEMANA', su progenitor habría fallecido este jueves a las seis de la mañana y se encontraba en un delicado y crítico estado de salud.

A pesar de que siempre ha querido llevar en la más absoluta discreción e intimidad todo lo referente a su familia, hace poco más de un año, durante su estancia en un reality de televisión en el que participó junto a Kiko Rivera, confesó el problema de salud que padecía su progenitor.

''Mi padre se cayó trabajando y lo que tiene es un tumor cerebral. Lleva con él 16 años. A día de hoy es un campeón, un luchador. No es consciente al cien por cien de lo que pasa, por así decirlo, no es feliz. No es una persona que se pueda valer al por cien por cien por sí misma, pero está con nosotros'', desvelaba apenada.

Ahora, en la mañana de este jueves, las redes sociales del músico y la sevillana se vestían de luto para homenajear, sin hacer referencia explícita, y darle el último adiós. El mismo DJ ha compartido dos imágenes con las que ha lamentado profundamente la muerte de su suegro. En la primera de ellas aparece una rosa negra y un lazo del mismo color y junto a la segunda ha escrito: ''¿Puedes terminar ya 2020?'', tal y como puedes ver en el vídeo de arriba.

Por su parte, su mujer se ha mantenido en la discreción que tanto le caracteriza, y sin necesidad de escribir ni una sola palabra, ha expresado su profundo pesar a través de dos emoticonos de estrellas con los que ha dejado entrever metafóricamente que ya hay dos estrellas brillando juntas en el cielo que se han ido con pocos meses de diferencia: su madre y su padre.

Seguro que te interesa...

Francisco y Cayetano Rivera solicitan un requerimiento notarial a Isabel Pantoja al que deberá responder en 48 horas