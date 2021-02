Irene Rosales, que hace unos días mostraba a sus seguidores los retoques estéticos que se había hecho, ha utilizado esta vez sus redes sociales para denunciar las numerosas críticas que recibe a través de su cuenta de Instagram cada vez que sube una publicación.

"De buena mañana he bloqueado a 60 perfiles… y lo que más pena me da, es que todos eran de mujeres", explicaba la colaboradora a través de un Stories. Y es que se ha mostrado muy enfadada después de que parte de sus seguidoras hayan tenido comentarios negativos respecto a ella y a su vida privada, aunque no es la primera vez que le pasa algo así. Eso sí, la mujer de Kiko Rivera no ha sido la única que ha criticado este tipo de actitudes, ya que Laura Matamoros hace unos días reivindicó a través de su cuenta de Instagram los mensajes negativos que estaba recibiendo por parte de algunos haters.

Por otro lado, la andaluza está pasando por un momento complicado de su vida después de que reconociera públicamente que necesita ayuda de un profesional para poder recuperar la vida que tenía antes, y es que entre el conflicto familiar que tiene su marido con Isabel Pantoja y la pérdida tanto de su madre como de su padre en el último año han provocado que la de Sevilla esté pasando por uno de sus peores momentos.

A su difícil momento se le ha sumado las numerosas críticas que no para de recibir cada vez que comparte una foto o un vídeo en su cuenta de Instagram, por lo que no ha querido morderse la lengua de ahí que haya estallado y haya terminado bloqueando a todas esas personas.

