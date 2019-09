Camilo Blanes, el hijo de Camilo Sesto, se ha convertido en su heredero universal, y asegura ahora "estar más tranquilo". El artista y su único vástago no tuvieran en vida muy buena relación, y es que las adicciones de 'Camilín', que es como se le conoce al joven de 36 años, les distanciaron.

Y prueba de ello son las declaraciones que ha concedido la televisiva Christina Rapado en la revista Pronto, que asegura que mantuvo un romance con él. "Le conocí en la sala Mito. Yo estaba tomando una copa con unas amigas y se nos acercó un chico muy mono con ojos azules, no sabía quién era hasta que me dijeron que era el hijo de Camilo Sesto. A primera vista, me gustó, era muy guapito. Más tarde nos dimos unos besos y acabamos practicando sexo en casa de un amigo mío. Y la verdad es que Camilín funciona muy bien en el sexo", asegura.

Y la cosa no quedó ahí: "Al día siguiente, me llamó y quedamos. Le invité a cenar, el pobre no tenía dinero... Vivía en un piso de alquiler con unos amigos sudamericanos, en la Glorieta de Quevedo. Estaba sin un duro, su padre no le daba nada, pasaba muchas estrecheces... Para ganarse un dinerito pintaba casas".

Según las palabras de Rapado, al artista no le gustaba la vida que llevaba su hijo, de ahí que le cerrara el grifo: "Era de los que se tomaba una copa y no podía parar de beber. Y acababa ‘tocado’. Le conocí en su peor momento vital. Hasta yo le compraba la comida y le llenaba de alimentos la nevera. El chico estaba muy falto de cariño…".

Cristina da detalles de su relación y la califica de "loca y desenfrenada, llena de excesos". Y añade: "Fueron tres meses muy movidos. Una noche, él se emborrachó y le tuve que ir a buscar para llevarle a casa y cuidarle. Reconozco que yo estaba un poco 'perdida', pero él lo estaba mucho más".

Afirma que solo vio una vez en persona a Camilo Sesto porque acompañó a Camilín a la casa de Torrelodones, y al parecer no puso buena cara ante lo que vio: "Será que no me quería como nuera". Además, asegura que no se ha puesto en contacto con ella desde que ha regresado a nuestro país, aunque Rapado sí que le ha enviado mensajes a través de Instagram por si necesita algo.

