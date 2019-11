Gloria Camila ya vaticinaba que entre ella y Alejandra Rubio había una buena relación cuando este verano le dejaba un comentario en una de sus fotos de Instagram: "¡Pibón a la vista!", le decía. Algo que se entendió como una 'puñalada' a su hermana, Rocío Carrasco, con la que no tiene ningún tipo de relación y que se lleva a las mil maravillas con el clan de las Campos, del que la hija de Rocío Jurado es íntima.

Ahora Gloria Camila y Alejandra han vuelto a coincidir este fin de semana durante la celebración del primer aniversario de 'Oh My Club!', la discoteca que regenta Kiko Matamoros en la que, aunque no hay fotos, se evidenció el buen rollo existente entre la hija de Ortega Cano y la de Terelu Campos.

Aunque no son muy dadas a hacer muestras públicas de su buena sintonía, lo cierto es que se llevan muy bien, dejando a un lado las diferencias existentes entre sus respectivas familias. Y eso que hace unos días Belén Esteban celebraba por todo lo alto su cumpleaños, una fiesta a la que asistió Rocío Flores y por la que se pasó Terelu Campos, aunque no estuvo mucho rato. ¿Están empezando a limar asperezas?

Seguro que te interesa...

Gloria Camila aclara los rumores sobre su nueva relación