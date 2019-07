Con motivo de la Semana del Orgullo, son muchos los famosos que se han querido sumar a la causa y dar todo su apoyo al colectivo LGTBI, entre ellos, Eva González.

La presentadora ha aprovechado esta celebración para definir la clase de futuro que quiere para su hijo Cayetano, uno en el que el pequeño pueda sentirse libre de amar a quien quiera.

"Pues eso, el AMOR es AMOR. Y no entiende de nada que no respete a la libertad de elegir amar y ser amado. Quiero que mi hijo se críe en una sociedad que respete, que normalice de una vez y que no tenga que luchar por los derechos que todo ser humano debe tener", escribía junto a una imagen en la que se aprecía el mensaje 'Love is Love' sobre el fondo de colores que representa a la causa.

Eva, que no puede estar más enamorada de su niño, también nos deleitaba hace poco con una tierna imagen madre e hijo en la que ambos aparecen dándose el primer chapuzón de la temporada veraniega.

