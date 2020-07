Esther Doña regresa al palacio de El Rincón en el día en el que hubiera celebrado su tercer aniversario con Carlos Falcó

Esther Doña y Carlos Falcó hace tres años que se casaron. En el que habría sido su tercer aniversario, la viuda ha querido hacer una visita especial al que fue el lugar de su historia de amor, el Palacio de El Rincón. Doña ha acudido junto a una amiga a la residencia donde pasó los tres años de matrimonio. Residencia que abandonó hace ahora unas semanas tras la muerte del marqués. Lo ha hecho de forma discreta y siguiendo todas las medidas de seguridad

Esther no ha pasado los mejores meses tras la muerte de su marido. La relación entre la viuda y los hijos del Marqués no parece que haya sido muy buena. El matrimonio firmo en su momento separación de bienes, por lo que a Esther no le ha quedado ningún bien de Falcó. Fue por esto por lo que tuvo que abandonar el Palacio donde además se casó con el Marqués, ya que parece ser que los herederos quieren venderlo.

La boda se celebró en este palacio de forma intima. Con 150 invitados entre los que encontramos a Carmen Martínez-Bordiu o Emilio Surárez, fue un enlace inolvidable en un día muy suyo y muy especial para el matrimonio. Ahora Esther se encuentra intentando superar el duro golpe en su piso en Majadahonda.

