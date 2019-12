La televisiva Elettra Lamborghini se ha comprometido tras un año de relación con su novio el DJ Afrojack. La también cantante, heredera del imperio Lamborghini, ha sido la encargada de dar la buena noticia a través de su cuenta de instagram con unas fotografías.

En las imágenes se puede ver el anillo de compromiso y a la joven pareja de lo más feliz. Como puedes recordar, Elettra y Afrojack hicieron oficial su relación en noviembre de 2018 posando juntos ante las cámaras en la alfombra roja de los premios MTV EMAs en Bilbao.

Fue el DJ el que decidió dar el paso y pedirle matrimonio a la Italiana el mismo día de Navidad: "Mi mejor amigo Afrojack me pidió que me casara con él hace 2 días. Es la persona más dulce y amada que he conocido en mi vida, y el único hombre al que realmente puedo llamar MAN... todos los días".

Pero esto no es todo, Elettra también confesó que cree que es "muy afortunada de haber encontrado a alguien que tiene un gran corazón como él y que todavía confía en la familia y es muy similar a mí. La gente dice: 'cuando es la persona adecuada lo sientes'. Lo siento desde el principio, esto será para toda la vida".

Tras anunciar este compromiso la pareja decidió pasar unos días junto a unos amigos en la nieve, esquiando y disfrutando con el trineo.