La enfermedad que sufre el hermano de Tamara Falcó, Duarte Falcó, desde los 12 años

La familia Falcó está pasando por uno de los momentos más duros de sus vidas. El pasado mes de marzo, Carlos Falcó fallecía a causa del covid-19, poco después el marido de Xandra, Jaime Carvajal Hoyos, también fallecía, y el pasado 20 de octubre el Marqués de Cubas, Fernando Falcó, moría a los 81 años después de haber sido ingresado de gravedad en hospital.

Ahora el hermano pequeño de Tamara Falcó, Duarte Falcó, ha querido revelar en una entrevista para 'Espejo Público' la enfermedad que sufre desde que tiene 12 años: Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH)

"Yo he sido un culo inquieto, me han echado varias veces de clase y en las clases de inglés y de religión, directamente no me dejaban entrar de las que liaban. Los castigos en el colegio eran un pan de cada día", confesaba a Susanna Griso.

"La creatividad que me da el TDAH me ayuda a controlar mucho la ansiedad. En el colegio no tenía esas herramientas, porque era estar sentado escuchando a un profesor durante ocho horas al día y eso, para un TDAH, es imposible", continúa mostrando su apoyo a la educación.

"Mientras conectaba con vosotros estaba intentando no levantarme para estar de pie, moverme de un lado a otro, y eso que tengo ya 25 años, pero mi hiperactividad sigue ahí a tope. Un hiperactivo confinado es muy complicado", revelaba refiriéndose a como ha sido para el la cuarentena.

Además, ha contado que lo mejor para él es el deporte ya que le ayuda a reducir la hiperactividad: "Ahora estoy haciendo boxeo, que para los hiperactivos está muy bien. Me he apuntado a clases de yoga".

