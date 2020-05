Diego Matamoros tenía claro que en cuanto pudiera se iba a someter a una liposucción abdominal para recuperar el vientre plano. El motivo por el que se lanzaba a pasar por quirófano era "se me ha quedado en el abdomen inferior una capa de grasa que no logro eliminar ni aunque baje yo mucho de peso".

A través de su canal hablaba sobre las maravillas de la lipoescultura y aseguraba que la intervención ya estaba mucho más avanzada que hace unos años: "Meten un láser con el que te marcan exactamente todo el abdominal como si tú fueras al gimnasio".

Diego aseguraba que el problema venía de un par de años atrás: "Yo siempre he tenido un buen abdomen, lo que pasa es que en los últimos dos años me he dejado mucho, en comparación a como estaba yo y se me ha quedado en la parte inferior una capa de grasa que no consigo bajar, ni aunque baje de peso y me quede delgado. Se me ha quedado ahí la grasa pillada".

Y aunque tras el alta sentía molestias "como si hubiese ido al gym en muchos meses", ahora hemos podido ver sus primeras imágenes cuando ha acudido a una revisión en el centro estético en el que le operaron. ¡Dale arriba al play para verlo!

