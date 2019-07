La modelo Marta López ha revelado en su canal que sufrió anorexia cuando era adolescente. En un primer vídeo, la novia de Kiko Matamoros confesaba que había tenido trastornos alimenticios hace años pero que más adelante narraría la historia.

Ahora, López ha querido desvelar con todo tipo detalles como se sintió y como lo pasó cuando padeció esta dura enfermedad. Noelia empezaba contando en su testimonio que lo que realmente tuvo era anorexia nerviosa y que "el primer paso es aceptar tu cuerpo, aceptar la constitución que tienes".

Además, desvela que la raíz de su enfermedad se debió a un comentario de una chica en un baño: "En Granada, no tuve una infancia buena. Este tipo de trastornos vienen por una falta de autoestima y de seguridad. Todo vino por un comentario que me dijo una chica en el baño: 'Ay Marta que estás echando curvitas'".

"Me alimentaba de Coca-Cola zero y de chicles. Empecé a comer cada vez menos, a contar cada vez más calorías, comprar barritas de dieta, cada día hacía más ejercicio", relataba. El cuerpo de Noelia no era lo único que había cambiado, también su personalidad: "te vuelves una persona obsesiva, manipuladora, mentirosa, tu personalidad cambia a peor" y admite que esta enfermedad le dejó secuelas: "Me han quedado dos cicatrices en las clavículas porque se me clavaban los huesos. El hueso del coxis, tal y como me dijeron los médicos, se me iba a salir".

En este relato también menciona a su hermana y recuerda cómo lo pasó: "Obligaba a mi hermana a que se hiciera unos espaguetis con nata y yo comía súper poco. Ella comía muchísimo para que yo comiera un poco. Se sacrificó mucho por mí con solo 10 u 11 años".

Sin embargo, la modelo dijo basta: "Los médicos me dijeron que o cambiaba o me moría. Estaba muy cansada de estar siempre triste, descontenta, pensaba para qué vivir así. Me planteé si quería seguir así o ser feliz". Ahora, Marta López está recuperada y ha querido compartir su desgarradora historia para animar a salir de la enfermedad a las personas que la padecen y para que sus seguidores la conozcan un poco más.

...

Seguro que te interesa...

El método antiedad que Katy Perry se introduce por el ano