Rosanna Zanetti y David Bisbal se conocieron a principios de 2016 y, tan solo unos meses más tarde, acudían a una gala juntos que indicó que su relación era totalmente oficial. Ahí todo el mundo se hizo eco de una relación que, dos años después, terminaría afianzándose como un bonito matrimonio. Tras esto, concretamente en 2019, llegó su primer hijo, Matteo, y a finales del pasado año nacía Bianca, su segunda hija en común. Pero ahora parece que ya no es todo color de rosas para la pareja ya que juntos han tenido que superar un San Valentín de lo más inusual, pero que seguro, ha reforzado aún más sus sentimientos.

Así lo contaban hace unas horas por redes sociales: "Puede parecer no romántico, pero aquí estoy con la niña, es un San Valentín diferente" comenzaba el cantante. Después de esto llegaba la primera sorpresa que explicaba el por qué de esas declaraciones: "Se ha ido la luz en todo el barrio", por lo que la familia estuvo sin suministro eléctrico durante horas. Pero esto no es todo, sino que la propia Rosanna pedía a David que diera más información, por lo que añadió: "La niña no se duerme, estamos en confinamiento perimetral y nos han robado la mitad de la cena".

Rosanna Zanetti y David Bisbal junto a su hija Bianca | Instagram

Y es que debido a la imposibilidad de cocinar y de poder ir a un restaurante a celebrar este 14 de febrero, la pareja habría optado por pedir comida a domicilio, con tan mala suerte de que solo les llegó a su casa la mitad, algo que terminaría de complicar su peculiar celebración.

Sin embargo, está claro que la pareja se quiere y que nadie ni nada puede separarlos, lo que se ve reflejado en las emotivas publicaciones que ambos se dedicaron. El cantante por su parte escribía: "Es tan difícil elegir una foto de todas las que tenemos, un momento de estos ya maravillosos 5 años juntos, que elijo estos más divertidos, una pareja que le encanta reírse y disfrutar de la vida! Cuantas risas nos quedan por delante!!!! Te amo" mientras que la actriz optó por algo sencillo: "Todos los días junto a ti están llenos de amor, risas, complicidad...Te amo". Y es que lo cierto es que no importa cómo lo celebres si es con la persona indicada.

Seguro que te interesa...

La foto de David Bisbal con su padre a sus 79 años: "La mirada de él lo dice todo"