La imagen de Dani Rovira esperando a recibir su tratamiento contra el cáncer: "Siempre fuerte"

Dani Rovira ha publicado una estremecedora imagen en la que muestra la lucha diaria a la que se enfrenta para vencer al cáncer. El actor anunciaba hace tan solo unos días que había terminado con las sesiones de quimio y que ahora se sometería a 18 sesiones de radio. Durante una de ellas, ha compartido un post en Instagram en el que, con positivismo y humor, ha hecho frente al tratamiento.

El humorista aparece totalmente rapado y con una bata de hospital mientras espera su turno. Tirando de su usual sentido del humor, dejaba una de sus bromas junto a la foto: ''¿Usted desde cuándo espera?'', ha preguntado junto a un emoticono de una pera y el hashtag de: ''#Siemprefuerte''.

Al chiste del cómico se le han sumado algunos de sus 2,1M de seguidores que le han comentado: ''No, si yo nunca he sido fruta'', que reproducían uno de los fragmentos de un famoso monólogo del andaluz. ¡Dale al play para ver la sobrecogedora foto!

El novio de Clara Lago contaba, hace un par de días, durante una entrevista a Cadena Ser la gran dureza de las sesiones de radio a las que tiene que hacer frente en su lucha contra el linfoma de Hodgkin, que le fue diagnosticado en marzo. ''No sabes lo que es la radio. Te entran a una cama y te hacen una especie de molde que se ajusta del pecho a la cara súper ajustado a tu figura. No puedes ni adelgazar ni engordar. Te anclas con ese molde a la cama para que la radiación vaya a donde tiene que ir. Son 10 minutos en los que estoy anclado a una cama que no puedo ni tragar'', relataba Rovira.

