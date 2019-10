Cristina Pedroche lleva mucho tiempo compartiendo con sus seguidores las increíbles destrezas que está consiguiendo gracias a sus avances en el mundo del yoga, y es que la presentadora y colaboradora de 'Zapeando' y 'El Hormiguero' consigue realizar unas increíbles posturas. Y así lo ha vuelto a demostrar…

Cristina Pedroche ha vuelto a protagonizar la nueva campaña de Puma. Un nuevo lanzamiento donde veremos a Pedroche protagonizando una increíble, y por lo que parece, bastante dolorosa postura de yoga. ¿Te imaginas abrirte así de piernas?

"Hoy tenía sesión de fotos para la nueva colección de @puma y creo que es la vez que mejor me ha salido el spagat, no sé si ha sido por la presión de la foto o porque al final mi cuerpo se ha rendido ante mis plegarias. Hace dos años y 9 meses que hago yoga y quizás puede parecer que he tardado en conseguirlo pero es que antes tenía la flexibilidad de un tenedor, ¡era un palo! Ahora me queda seguir trabajando para perfeccionarlo y que me salga con la otra pierna. Gracias @soy_yogi por tu sabiduría y @jesus.serrano.fisio por arreglarme cada vez que estiraba de más", escribe Pedroche junto a este vídeo donde muestra cómo fue el making of de esta impresionante sesión que pronto veremos.

Recientemente la presentadora compartía con todos sus seguidores un vídeo donde mostraba la otra cara del yoga, es decir, las muchas veces que se cae intentando realizar este tipo de posturas.

