Los terribles comentarios que ha recibido Cristina Pedroche por su cuerpo: ''¿De verdad que si se te marcan los músculos eres un chico?''

Cristina Pedroche ha vuelto a suscitar las miles de reacciones por parte de sus seguidores y, como en alguna que otra ocasión, no especialmente positivas. Y es que, no hay nada que la presentadora no comparta que no haga que se líe parda en redes. Ahora que las Campanadas están a la vuelta de la esquina, las críticas a Pedroche se han endurecido, sin embargo, lejos de ser esta vez por su posible atrevido look con el que, cada año, causa una diversidad de comentarios, ha sido por un TikTok que ha compartido en sus redes.

En el vídeo se puede ver cómo la colaboradora de 'Zapeando' aparece bailando en casa al ritmo de 'Prrrum' de Cosculluela. Sin embargo, pese a su arte dándolo todo, muchos de los comentarios que ha recibido han ido dirigidos hacia su cuerpo. Y es que, en la grabación, en la que aparece con ropa deportiva, son muchos los que han centrado toda su atención en su marcada tonificación muscular.

"¿No tiene el cuerpo un poco raro?", "Se te ha puesto cuerpo de chico", "Se te está poniendo un cuerpo algo raro, poco femenino..." o "¿Por qué parece un tío?", son algunas de las críticas que los 'haters' le han escrito sobre su aspecto físico.

Una serie de comentarios por los que la madrileña se ha visto en la obligación de tener que defenderse a través de un rotundo mensaje que ha publicado en sus Stories.

Cristina Pedroche responde a las críticas recibidas por su cuerpo | Instagram

