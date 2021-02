El radical cambio de planes de Carla Vigo, sobrina de la reina Letizia, tras regresar de Alemania definitivamente

Carla Vigo hace unos meses decidió poner rumbo a Alemania para continuar estudiando allí, y es que eligió este país ya que tenía cierta relación con su madre, Érika Ortiz, ya que cuando era joven decidió pasar un tiempo allí. La sobrina de la reina Letizia había encontrado el lugar idóneo para conseguir el sueño de convertirse en una bailarina profesional.

La joven decidió volver a España por Navidad, aunque finalmente se quedó aquí y no regresó al país germano. Por ello, ahora está está buscando una habitación para alojarse en Aranjuez, ya que ha tomado la decisión de independizarse a un piso de estudiantes. Según ha informado la revista 'Semana', las habitaciones disponibles que hay por esa zona tiene un precio de entre 200 euros con gastos aparte hasta los 600 euros con gastos incluidos.

La joven, que ya está acostumbrada a vivir fuera de su casa después de pasar una temporada en Alemania, está muy ilusionada por esta decisión que ha tomado, según han revelado fuentes cercanas de la sobrina de Letizia, y es que aunque se marche de casa va a estar cerca de su familia y amigos.

Por otro lado, Carla no ha publicado nada por el momento en su cuenta de Instagram donde no se corta un pelo. Ya hace unas semanas se confesó después de que uno de sus seguidores le preguntaran sobre su orientación sexual y ella no dudó en responderle que es bisexual, y es que como bien comentó poco después se considera una persona muy sincera y no le importa mucho la opinión que los demás puedan tener sobre ella.

