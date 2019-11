Hace unos días saltaba la noticia de que Blanca Suárez y Mario Casas habían puesto fin a sus dos años de relación. El motivo principal de esta ruptura habría sido el distanciamiento y la incompatibilidad de sus agendas.

Esta información no soló fue un duró golpe para todos los fans de la pareja, también para los propios protagonistas. Ya que la actriz no pudo evitar derramar unas lágrimas por su ex en un acto de la firma Guerlain.

Sin embargo, parece que Blanca Suárez está pasando página y se habría refugiado, según cuentan varios medios, en un famoso cantante con el que ya la relacionaron hace años. Dale al play al vídeo de arriba para descubrir de quién se trata.

