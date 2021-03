Los besos de Verónica Romero y Álex Casademunt: "Quiero pensar que realmente sabes lo que has sido y eres para mí"

Han pasado dos semanas desde la trágica muerte en un accidente de tráfico de Álex Casademunt, pero sin embargo, el dolor sigue tan presente como el primer día para sus familiares y amigos. Esto hace que constantemente, los que más le conocían, difundan por redes sociales vídeos y fotografías del artista donde se pueden ver los momentos que pasaron juntos, sus viajes, sus canciones o simplemente instantes que le recuerdan a él. Y esto es lo que ha hecho ahora la cantante Verónica Romero.

Y es que la que fue novia y compañera de Álex en 'Operación Triunfo' ha compartido con sus seguidores un vídeo de lo más gracioso durante su paso por la academia y donde se ve como el cantante llena a la artista de besos mientras ambos ríen sin parar, lo que demuestra todo el cariño, amor y aprecio que existía entre ellos.

Además, lo ha acompañado de unas preciosas palabras dirigidas a Casademunt que comienzan con un fragmento de una de las canciones de su primer álbum, y que la verdad es que combina a la perfección con el vídeo en cuestión: "Bésame, bésame, bésame ya, cuanto más alto se puede llegar....Bésameeee, bésame ya, dime el lugar y te voy a buscar". Y tras eso continuaba diciendo: "Quiero pensar que realmente sabes lo que has sido y eres para mí. Mañaco te amo todas las estrellas del firmamento".

De esta forma, la artista ha confirmado una vez más lo importante que ha sido Álex en su vida, algo que ya dejó claro con su primera despedida: "Nadie como tú me hacia reír tanto. Me quedo con tu suavidad, tu sentido del humor y con las miles de mariposas que sentía siempre que te veía y me mirabas con esos ojazos azules. Nunca pensé que te escribiría estas palabras y se me parte el corazón. Ahora eres un angel revoltoso haciendo reir a otros angels. Te amo con todo mi amor. Prepárate universo, que allá va un ser de luz maravilloso". Y es que además, Verónica también se mostró completamente devastada en el funeral de su amigo.

Lo que está claro es que a pesar de la tristeza que siente por la dura pérdida, la cantante está haciendo lo posible para recordar a Álex en los que fueron sus mejores momentos, lleno de alegría y felicidad.

