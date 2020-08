Beatriz Luengo confiesa lo que todos pensaban al principio de su relación con Yotuel Romero

Beatriz Luengo ha reflejado en en 'El despertar de las musas', su obra publicada hace a penas un meses, todo tipo de pensamientos íntimos en los que el lector puede conocer un poco más a la cantante y compositora. El talento de Beatriz estaba asegurado y una vez lo ha vuelto a mostrar con este libro.

La artista cuenta en uno de los capítulos del libro algunos secretos de su relación con Youtel Romero, como por ejemplo cómo y dónde se conocieron hace 17 años y cómo al principio no todo el mundo veía su relación con buenos ojos.

"Lo conocí a los 18 años cuando todavía no sabía si quería un piercing o unas mechas californianas, ya sabía que lo quería a él incondicionalmente. Era una mezcla de hormonas, intuición, hormigas en el estómago y mi almohada la que me decía que no me equivocaba. Todos alrededor pensaban lo contrario, pues a primera vista no parecía fácil: 2 culturas distintas, 2 formas de enfrentar la realidad muy diferentes, 2 maneras de cicatrizar las heridas de guerra", escribe Beatriz Luego junto a este post donde se sincera...

