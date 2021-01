El sorprendente y atrevido cambio de look de Ricky Martin con el que ha divido a sus fans: ''Pareces un anciano''

Ricky Martin se ha sumado a la lista de nuestras celebridades más atrevidas. Y es que, si hay algo por lo que el artista se caracteriza es por su naturalidad y espontaneidad a la hora de mostrar su vida en redes sociales, tal y como demuestra con cada foto que comparte con sus hijos. Sin embargo, esta vez, ha sido la locura la que ha llevado a cometer un auténtico y radical cambio de look que ha generado una multitud de opiniones adversas.

''When bored, bleach'' (Cuando te aburras, decolórate), así es como el puertorriqueño ha presentado su nueva imagen. Un selfie donde, lejos de la preciosa e idílica playa que aparece al fondo de la imagen, sus fans no han podido evitar fijarse en él. Y no es para menos después de haber mostrado su rostro en un primer plano y ¡enseñar su barba decolorada de blanco platino!

Ante su instantánea más inesperada han sido muchos los fans los que han querido alabar su atrevimiento: ''Lo que puede hacer el aburrimiento. Tú te puedes teñir la barba de morada con las puntas verdes y seguirás siendo el hombre más guapo del mundo'' o ''Quiero hacerme lo mismo en la barba'', llegando incluso a crear tendencia.

Sin embargo, pese a que han sido muchísimos los que le han piropeado, también ha habido otros que le han dejado claro que prefieren al antiguo Ricky: ''Lo siento, no me gusta'' o ''Pareces un anciano''. ¡Dale al play y no te lo pierdas!

