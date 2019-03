Así celebra Elena Furiase su primer cumpleaños como madre

Elena Furiase está de celebración. La hija de Lolita Flores cumple este sábado 31 años y lo está haciendo en uno de los mejores momentos de su vida, ya que es su primer cumpleaños que pasa junto a su pequeño Noah, fruto de su relación con Gonzalo Sierra.

La actriz ha decidido compartir con todos sus seguidores de Instagram lo agradecida y afortunada que se siente por poder soplar las velas en un momento así con una fotografía de lo más especial: "Happy birthday to meeee!!! No puedo estar más feliz, ni mejor rodeada en mi día a día, gracias a mi Dios y a la vida que me ha dado tanto!".

Además, como hay que recordar, hace apenas una semana que Furiase y Sierra bautizaron al niño de sus ojos con Alba Flores como madrina y desde la llegada del pequeño la sonrisa siempre es un complemento más en su día a día. ¡Felicidades!

Además, su madre Lolita también ha querido dedicarle unas emotivas palabras en su cuenta de Instagram por este día tan especial:

