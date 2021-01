Arancha de Benito desmiente tener una relación complicada con su hija Zayra Gutiérrez

Zayra Gutiérrez, hija de Arancha de Benito y Guti, es famosa desde la cuna, pero a sus 20 años ha sido ahora cuando hemos empezado a oír con fuerza su nombre. ¿El motivo? Sus criticados comportamientos durante la pandemia, incumpliendo el toque de queda, el distanciamiento social y el uso obligatorio de la mascarilla quirúrgica en numerosas ocasiones.

Diferentes testigos aseguran que la joven es caprichosa y quiere ser famosa a toda costa, la acusan de haber hecho fiestas a diario desde que comenzó el confinamiento el pasado mes de marzo, y también hablan de una relación complicada entre Zayra y su famosa madre.

Ahora, Arancha de Benito rompe su silencio y, muy seria, sale en defensa de la joven. Señalando que no había visto "absolutamente nada" de los comentarios que sobre su hija y su polémico comportamiento, tal y como puedes ver en el vídeo de arriba.

Cabizbaja, la ex de Guti confiesa que "no me apetece hacer ningún comentario al respecto de nada además de que ayer estuve trabajando y no pude verlo". Sin embargo, no duda en romper su silencio para dejar algo muy claro; no tiene mala relación con Zayra como se ha dicho.

