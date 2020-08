Anita Matamoros confiesa que ha tenido que operarse el pecho por tercera vez

Anita Matamoros ha publicado un vídeo en Instagram en el que ha contado a sus seguidores el último susto por el que ha tenido que pasar por quirófano. La joven decidió someterse a una operación de pecho que le lleva persiguiendo desde entonces y por la que ha tenido que entrar en quirófano por tercera vez.

La hija de Kiko Matamoros ha reconocido que no siempre es todo como parece en las redes. Mientras sus seguidores la veían apenas hace una semana celebrando su cumpleaños, el 28 de julio, la joven estaba a punto de entrar en quirófano. Al parecer las heridas de la segunda operación no cicatrizaron bien y le han tenido que quitar las prótesis.

"No creo que me vuelva a colocar las prótesis", ha reconocido. Asegura que ahora que tiene menos pecho se siente más cómoda y que aunque pensaba someterse en septiembre al injerto de las prótesis, cree que no lo va a hacer. No solo se siente cómoda conforme están ahora sus pechos si no que así se ahorraría tener que volver a operarse.