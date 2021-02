Anita Matamoros, que recientemente tomó una drástica decisión con relación a su vida privada después de quitarse el apellido de su padre, Kiko Matamoros, en el usuario de sus redes sociales, ha querido despejarse durante unos días y por ello ha viajado a México junto a su novio David Salvador.

"Hoy he pasado posiblemente la peor noche de mi vida, porque desde de las tres de la mañana llevo vomitando y habré podido hacerlo nueve o diez veces", confesaba la influencer a sus seguidores de Instagram mientras hablaba de su malestar. Al parecer, el médico que fue a pincharle para que así consiguiera dejar de vomitar le explicó que es algo que habitualmente les pasa a muchas personas cuando viajan.

"Ya estoy mejor, nos vamos del hotel al siguiente, nos han tratado fenomenal aquí y cuidado mogollón. Solo quiero dormir", añadió la joven a un vídeo donde dejaba claro que un virus estomacal no iba a impedir seguir con la ruta que tenían programada, y así lo ha mostraba poco después con una imagen en la playa junto a unas increíbles vistas.

Por otro lado, Ana no debe de estar pasando por uno de sus mejores momentos después de que se hiciera público la nula relación que tiene con su padre. Hace unas semanas confesaba en su cuenta de Instagram que eran muchos los seguidores que no paraban de preguntarle por la relación que mantiene con él. "No es mi estilo, no es lo que yo hago, y no lo haré", añadía la influencer después de recibir cientos de mensajes.

