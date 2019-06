Ania Iglesias no puede ser más feliz, y es que la ex participante de un conocido reality televisivo acaba de anunciar que se casa con el amor de su vida, Javier Fardiño, director comercial de Fisaude, un portal de fisioterapia, podología, nutrición y ejercicio físico.

"Todo empezó a redes sociales, él le daba a 'me gusta' a algunas cosas mías y yo a las suyas. Hice un evento y lo invité. Él vino, y lo vi guapísimo, altísimo, morenísimo... Me gustó, pero ahí quedó la cosa. Sin embargo, poco a poco empezar a hablar 'pico, pala, pico, pala' y me fue ganando. Y nos pasó una cosa muy bonita: yo nunca he puesto a ningún amor en mis redes sociales, probablemente lo he hecho porque no me creía del todo que era fluido. Pero con Javi sí. Javi es mi alter ego. Mi otro yo en hombre", explicaba en el portal 'Jaleos'.

Ania, que está enfocada en su faceta de actriz y en el teatro, espera con ganas el momento en el que pueda darle el 'sí quiero' al que es sin duda el hombre de su vida, aunque ha confesado que le gustaría que fuera el verano que viene coincidiendo con la fecha de su aniversario, el 19 de julio.