Andreu Buenafuente muestra su lado más sensible por Silvia Abril

Andreu Buenafuente ha mostrado su lado más sensible y personal en redes sociales, ¿el motivo? ¡El 50 cumpleaños de su mujer Silvia Abril!

El pasado 10 de abril la actriz celebraba su 50 cumpleaños, y el presentador utilizaba su cuenta de Instagram para publicar este emotivo mensaje a su mujer. Un post que sorprendió a muchos, y es que aunque ellos no tienen problemas a hablar de su relación y del amor que se procesan públicamente, las emotivas palabras que dedicó Buenafuente a su mujer demuestran el gran amor que siente por ella y lo mucho que la admira.

"No sé ústedes pero yo no he visto en mi vida unos 50 tacos TAN BIEN llevados!!! @silviabril tiene un elixir que de llama ALEGRÍA!!! Qué bonito estar a tu lado. T'estimo!!", escribe el presentador junto a esta galería de imágenes.

Por su parte, Silvia Abril también quiso compartir con sus seguidores esta fecha tan especial publicando otra galería de fotos donde mostró cómo había celebrado el medio siglo. Una fiesta donde su casa se llenó de globos y que celebró rodeada del cariño de su familia y amigos, y así lo quiso agradecer: "Estas son las fotos de la resaca. Ayer fue un día que no olvidaré JAMÁS así que quiero dar las gracias a todos los que los hicistéis posible. A mi familia a la que adoro y de la que no puedo estar más orgullosa y agradecida que se lo curró mil, a mis amigos a los que no puedo querer más y que estuvieron 'presentes' de una manera muy muy especial, a nuestra función y a todos mis compis y a los que vinieron a vernos para celebrarlo conmigo, a los clubs de fans que me han hecho vídeos y sorpresas tan bonitas y a la VIDA por darme esta oportunidad, prometo ser agradecida. GRACIAS, GRÀCIES I MÉS GRÀCIES por tanto d'amor, por tants regalos, por tantes flores, sembla que els 50 són molt importants jajajajajajajjajajajajajaj".

Fue en 2010 cuando Andreu Buenafuente y Silvia Abril se casaron y son padres de una niña de nueve años.