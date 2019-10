Anabel Pantoja se sometió hace más de ocho años a una banda gástrica. En aquel entonces, la prima de Kiko Rivera pesaba más de 100 kilos y desde entonces ha conseguido perder 30.

Pero sus problemas de ansiedad han hecho que vuelva a coger peso ya que no se cuida nada: "Nunca he comido bien, me gustan poco las verduras y la fruta. Comía mucho dulce. Además, no hacía nada de deporte".

De ahí que haya decidido ajustarse de nuevo la banda gástrica: "Para poder saciarme antes, comer menos y ver si puedo perder un poco de peso". Una decisión a la que hace ya un tiempo se sumó su primo Kiko, que también ha perdido mucho peso desde que se sometió a la banda gástrica.

