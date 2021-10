Anabel Pantoja estalla ante las críticas por celebrar su boda tras la muerte de su abuela

Sobreponiéndose al dolor por la muerte de doña Ana, y segura de que a su abuela le hubiese gustado que siguiese adelante con sus planes, Anabel Pantoja decidía continuar con su boda con Omar Sánchez y, tras viajar hasta Cantora para dar su último adiós a su 'Yaya' y arropar a sus tíos Isabel y Agustín Pantoja en estos complicados momentos, la colaboradora regresaba a La Graciosa este jueves por la noche para celebrar su enlace tal y como estaba previsto.

Sin embargo, y tras la decisión de Kiko Rivera, completamente destrozado, y de Irene Rosales de no acudir a su boda, muchos han criticado que Anabel no aplace su gran día con la muerte de su abuela tan reciente. Además, diferentes fuentes apuntan a que en la familia Pantoja habría sentado fatal su decisión y tanto su padre, Bernardo Pantoja, como su tía Isabel, estarían muy enfadados con ella por celebrar una fiesta en estos momentos tan duros para todo el clan.

Harta de los ataques y de que se cuestionen constantemente sus decisiones, Anabel ha roto su silencio en redes sociales y, en torno a las 5 de la madrugada ha colgado varios mensajes en los que dolida responde a sus haters. "Espera, que no leo bien. ¿Comercializo con una pérdida? ¿Cuándo? ¿Dónde? No se puede tener tan poca empatía", ha estallado la sevillana, reivindicando su derecho a "hacer lo que le dé la gana cuando se le va alguien sin ser juzgado".

Además, "y lo más importante", Anabel ha querido dejar claro que entiende "perfectamente" la decisión de Kiko Rivera de no ir a su boda: "Su situación actual y su estado no es el mío". "El me pidió perdón, por no venir y yo le entendí, me da rabia pero respeto su decisión, al igual que la de Irene", ha asegurado, confesando que "siempre querré lo mejor para él. Aquí se zanja".

"Y quien diga lo contrario, que me lo diga. Y aquí se termina esta historia. Los que no estén de acuerdo con mi decisión totalmente respetable de mi parte, que se beban un vasito de agua. Ahora, a contar minutos y segundos que es lo que estamos en esta vida", ha concluido una dolida Anabel que, pese a todo y pese a todos celebrará su boda por todo lo alto con su abuela muy presente en un día tan especial para ella.

