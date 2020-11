La complicación que ha obligado a Anabel Pantoja a acudir a urgencias tras su operación

Anabel Pantoja está atravesando por un momento de lo más delicado. Y es que, a la polémica entre su primo, Kiko Rivera, y su tía, Isabel Pantoja, por la cual se ha visto afectada por la bonita relación que mantiene con ambos, se le ha sumado, ahora, un inesperado contratiempo que le ha llevado a tener que pasar por quirófano. Y es que, recientemente la colaboradora sufría una caída mientras hacía surf por la que tuvo que someterse a una operación y, por consiguiente, a permanecer en reposo.

Sin embargo, cuando parecía que todo iba a mejor, la televisiva ha comenzado a sentir las consecuencias de no poder moverse. Y es que, debido al reposo debía guardar tras la intervención, se le ha creado una dolorosa úlcera en el talón que es necesario curar para que no empeore.

Por ello, durante la madrugada del lunes al martes, la prima de Chabelita, junto a su pareja, Omar Sánchez, decidió acudir al hospital tras sentir una fuerte molestia en el pie para ver qué es lo que estaba ocurriendo. ''Ya he salido. No ha pasado nada grave, solo que las punzadas de la herida de atrás y la presión no me dejaban mover bien los dedos, que estaban super hinchados'', ha explicado a través de sus Stories de Instagram.

Y es que, justo esa misma mañana, Anabel quiso mostrar a todos sus seguidores las consecuencias de llevar el pie escayolado: la úlcera en el talón y su pie completamente hinchado. ''Hoy vine al hospital porque casi me sale una úlcera en el talón. Aquí tenéis mi precioso pie y el principio de úlcera. Gracias a acudir hoy al médico, no llegó a abrirse. Todo va viento en popa, tres semanas más'', confesaba junto a las imágenes en la que se puede apreciar su pie hinchado y la brecha en la que han sido necesarias 10 grapas para cerrar la herida.

Anabel Pantoja desvela su nuevo problema de salud | Instagram

Así está el pie de Anabel Pantoja tras sufrir un principio de úlcera | Instagram

Seguro que te interesa...

Anabel Pantoja muestra su cuerpo en bikini brasileño en su foto más reivindicativa: ''Me veía ridícula y gorda''