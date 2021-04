Ana Obregón comparte el emocionante reencuentro de sus padres

Ana Obregón ha llorado esta vez de felicidad. La presentadora recibía este lunes la feliz noticia de que su madre, Ana María, recibía el alta médica y podía regresar a casa tras varios días ingresada en el hospital. De hecho, su gran amiga Susana Uribabrri daba el parte médico de la convaleciente recientemente, tal y como puedes ver en el vídeo de arriba.

Su hospitalización tenía muy preocupada a toda la familia, de hecho la propia Ana le enviaba unas preciosas palabras a través de un post que compartió en sus redes sociales en una foto en la que aparecía junto a su madre mientras ambas se cogían la mano.

Ahora ha querido compartir con sus seguidores un muy emocionante vídeo que ha logrado conmover a todo el mundo y hacerse viral. Se trata del reencuentro de sus padres ya en casa tras varios días sin verse.

Junto a las imágenes del tierno momento, Ana ha escrito: “Bienvenida a casa Mamá! Hoy es el primer día en un año que no lloro de rabia, ni de dolor, ni de tristeza. Hoy se me saltan las lágrimas de emoción no solamente porque estés de vuelta en casa Mamá (eres una campeona), sino también por ese amor infinito de casi 67 años que hay entre Papá y tú”.

Y ha añadido: “Gracias a los dos por este momento que guardaré bajo llave en mi corazón y que hoy comparto con vosotros como agradecimiento por interesaros por la salud de mi madre y apoyarme con tanto cariño siempre”.

Sin duda alguna, la mejor noticia que Ana podía recibir en estos días. Y es que su madre se encontraba ingresada en el mismo hospital donde su hijo Álex Lequio luchó contra el cáncer durante sus últimos meses de vida, por lo que a la actriz y bióloga también se le hizo especialmente duro este complicado golpe.

