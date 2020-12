El desolador mensaje de Ana Obregón en su Navidad más difícil: "No puedo"

Desde que desafortunadamente el pasado mes de mayo falleciera 'Aless' Lequio Obregón, sus padres no han dejado de pensar en él ni un solo segundo. El recuerdo de Álex Lequio, su lucha, su alegría y la fuerza y el pundonor con la que el joven afrontó la enfermedad, se aferran a la mente de sus progenitores. A través de las redes sociales, los orgullosos padres nos han hecho partícipes de esa absoluta y perenne admiración que sienten por su hijo y con ello, inevitablemente también del enorme dolor que les ha infligido su prematura partida.

El ser humano está preparado para ver morir a aquellos que le trajeron al mundo, es ley de vida. Sin embargo, no es natural que un padre o una madre tenga que ver marcharse a un hijo y aunque desde el fallecimiento de su hijo 'Aless', Ana haya contado con todo el apoyo de sus amigos y familiares, aún pasará mucho tiempo hasta que aprenda a convivir con el inmenso dolor que le ha supuesto tener que despedirse de su hijo antes de tiempo.

Ana Obregón ha recibido el sustento de sus seres queridos y estamos seguros de que durante estas fechas tan señaladas, los cuidados y la atención hacia su persona se han visto redoblados, no obstante y como la propia Ana ha explicado, este año "no va a celebrar la Nochebuena porque no puede". Además, las hermanas de la actriz revelaron para Europapress que Ana no había pasado la Nochebuena en familia.

La actriz ya nos adelantaba hace unos días que para ella las navidades jamás volverían a ser iguales, sin la presencia de su primogénito. A pesar de ello, a través de una enternecedora instantánea que colgaba ayer en su perfil de Instagram, ha querido desearle a todos sus seguidores "una noche llena de Paz, Amor y Salud".

En la fotografía, perteneciente a una navidades pasadas, podíamos verla feliz, rodeando a su hijo Álex Lequio con los brazos. En dicha publicación, Ana enviaba un mensaje a todos aquellos españoles que durante las fiestas, tendrán que dejar desgraciadamente "una silla vacía" en sus mesas. Asimismo, se dirigía a su hijo, al que le aseguraba que este año Papa Noel "le llevará el amor más infinito de su madre". Si quieres ver el post que colgaba Ana al completo, pincha en el video que te adjuntamos un poco más arriba.

