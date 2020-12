Ana Obregón recuerda así las navidades que ha vivido junto a su hijo Álex Lequio: "Ya nunca lo será sin ti"

Seguramente Ana Obregón esté deseando dejar atrás este 2020. Como ella misma ha reconocido en alguna ocasión ha tenido que vivir el momento más duro de su vida tras perder a su hijo Álex Lequio en mayo, pero en estas fechas tan señaladas, la actriz no ha querido perder la oportunidad de recordarle compartiendo unas bonitas fotografías.

Como ya ha hecho en otras ocasiones compartiendo recuerdos que tiene junto a Álex, esta vez publicando alguno de los posados navideños que tienen juntos, dejando ver así una vez más el dolor que continúa teniendo meses después y que le acompañará siempre.

Bajo el post, Ana ha querido añadir un bonito mensaje: "Desde pequeñito te encantaba la Navidad. Me has regalado las 27 Navidades más felices de mi vida. Con Papá mirabas al cielo a ver si llegaba papá Noel mientras yo escondía los regalos debajo del pino. Ahora me toca a mi mirar al cielo para ver la estrella que más brilla y sentir tu luz que me da fuerzas para vivir esta Navidad que ya no es Navidad y que ya nunca lo será sin ti".

Como era de esperar amigos y compañeros de Ana como Paloma Cuevas o Luis Rollán le han querido mandar todo su cariño a través de sus comentarios.

Seguro que te interesa...

El desolador sueño que ha tenido Ana Obregón con su hijo, Álex Lequio: "Mami, he vuelto, estoy aquí"