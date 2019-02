El reproche de Ana Obregón a Alessandro Lequio por la enfermedad de su hijo Álex

Ana Obregón ha tenido este viernes su primer acto público desde que el año pasado su hijo Álex Lequio enfermase de cáncer. Al inicio del evento, la actriz afirmó que venía ha hablar de "algunas cositas mias" y como era de esperar, contó como había vivido ella la lucha de su hijo contra el cáncer.

Tal y como ha contado ella misma, la estancia de Ana Estados Unidos fue mucho más dura, sobre todo por su hijo, pero también por la soledad que experimentó. Además, la revista Semana ha recogido que Ana recrimina a Alessandro Lequio no haberse quedado más al lado de su hijo cuando este lo necesitaba: "A ver, él ha estado, sobre todo al principio, pero sinceramente me hubiera gustado que estuviera más".

Ana no quiere que sus palabras se saquen de contexto, pero asegurado al medio anteriormente citado que Alessandro es "el padre": "Me hubiera gustado que estuviera más tiempo para acompañarme porque estaba muy sola y además llevaba ese estrés interior que no puedes mostrar a la persona que tienes al lado, que es tu hijo, y tienes que estar todo el tiempo sonriendo, pero bueno…".

La intérprete también ha querido aclarar que no por ello está enfadada con su ex, y tampoco su hijo: "Solo es que cada uno es de una forma, pero yo no le echo nada en cara".

