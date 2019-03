Alejandra Rubio confiesa lo mal que lo pasó por la polémica sobre su delgadez

Alejandra Rubio está cansada de estar en el punto de mira por su “preocupante delgadez”, tal y como se encargan de señalar constantemente muchos de sus seguidores.

De ahí que en el nuevo vídeo de su canal haya querido dejar su opinión al respecto, dejando claro que ella no sufre ningún trastorno alimenticio. “En su día tuvo mucha repercusión mediática y se habló mucho sobre que yo tenía anorexia, y que yo en mi Instagram hacía culto a la anorexia, inspirando a mujeres y niñas a que tuvieran un cuerpo como el mío”, declara Alejandra.

Tal fue el impacto que le causó, que asegura: “Me impactó de tal manera que no me presenté a Selectividad. Estaba muy triste, no quería hacer nada, ni salir de casa, no tenía fuerzas para enfrentarme a un exámen. Fue un shock. Me di cuenta que no todo el mundo es bueno. Fueron a hacerme daño y lo hicieron”.

Además, confiesa que le encanta comer, pero que no le es fácil coger peso: “Siempre me veo muy delgada y creo que con un par de kilos estaría mejor, pero no consigo engordar, aunque he hecho de todo. Los médicos me han dicho que no me preocupe”.