La contundente respuesta de Albert Rivera sobre su relación con Malú

Albert Rivera ha querido ser contundente a la hora de hablar sobre su relación con Malú. Lo ha hecho durante una entrevista de Carlos Herrera en su programa de radio, y el líder de Ciudadanos ha querido dejar clara su posición.

Herrera le lanzaba la siguiente pregunta: “¿Cómo se ha sentido usted durante este fin de semana, viéndose por temáticas personales en medios de comunicación abordando su vida privada con mayor o menor gracia o mayor o menor acierto?”.

A lo que Rivera respondió: “Llevo más de diez años trabajando por mi país, llevo mucho tiempo para intentar gobernar este país, así que no voy a perder ni un segundo en comentar. No lo hago sobre la vida de los demás, no lo voy a hacer sobre la mía”.

Lo cierto es que era una buena oportunidad para desmentir que haya iniciado con Malú algo que va más allá de una amistad, pero ha optado por hacer que no quiere hablar del tema, aunque habla, por lo que se entiende que, efectivamente, entre Albert y la cantante hay algo.

Malú es la que está 'desaparecida' desde que la noticia salió a la luz. Es más, según los paparazzi apostados en la puerta de su casa, no ha vuelto a su hogar. Eso sí, ha regresado a las redes sociales donde ha dejado esta publicación.