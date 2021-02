Después de que su relación comenzase, allá por el año 2015, Alba Paul y Dulceida han demostrado que están la una para la otra tanto en lo bueno como en lo malo. Un año más tarde, concretamente en septiembre de 2016, decidían casarse y ahí afianzaron su bonita historia de amor que, para muchos, se trataba solo un montaje para ganar fama. Pero ahora, cinco años después está claro que la pareja va en serio y además, ambas comparten toda su vida juntas, incluso en los peores momentos, como fue el vivido en los últimos días.

Las alarmas saltaron cuando Dulceida publicó una foto de su mujer tumbada en una camilla del hospital, motivo por el que sus casi tres millones de seguidores empezaron a pensar lo peor sobre el estado de salud de la influencer. Aida Domènech, se vio en la tesitura de tener que actuar rápido para así, no levantar más preocupación entre sus fans. "Admiro muchísimo a mi mujer, es lo más, es tan positiva" comenzaba diciendo mediante sus Stories de Instagram, a lo que después añadía el motivo real de su operación: "Es una operación sencilla, le quitan un quiste en el ovario, pero al final es una operación" decía con un tono que demostraba fortaleza pero también preocupación.

Sin embargo, todo ha salido genial y tan solo unos minutos más tarde aclaraba: "Ya está conmigo, ha salido todo genial. Mil gracias por todos vuestros mensajes". Además, la propia Alba publicaba una foto en su Instagram para que ha nadie le quedase ninguna duda de lo bien que ha salido su operación: "Ayer me tiré todo el día durmiendo para no pensar en comida ni en momentos así pierdo el apetito. Muchas gracias por vuestros mensajes de cariño. Me voy a mi casa sin los Aliens que tenía dentro, y contenta. Gracias otra vez y a todos los sanitarios que me han cuidado como a una princesa". Por último, recogió su llegada a casa en unos Stories que, de nuevo, confirmaban que el estado de salud de la influencer se encuentra, después de esto, en uno de sus mejores momentos.

Seguro que te interesa...

Dulceida responde a los que la tachan de irresponsable: "¿Cómo voy a salir a la calle y a trabajar si soy positiva en Coronavirus?"