Ágatha Ruiz de la Prada tenía claro que así era como iba a acabar su relación con Luis Miguel Rodríguez desde el minuto uno. Así lo ha confesado ella misma en una entrevista en exclusiva a la revista Hola donde da todos los detalles de su ruptura con el empresario conocido como 'El Chatarrero'.

La diseñadora revela que después de las fotos en las que aparecía junto a otra mujer, él le dio sus explicaciones asegurándole que "había sido el peor error de su vida", por lo que decidió quitarle importancia: "Debo ser la única imbécil en España que se cree que no ha habido ninguna infidelidad. Al menos, no tengo las pruebas".

Ella ya sabía por él que durante su matrimonio hacía vida de soltero, "y él sabía que, aunque no lo habíamos hablado, eso no lo podía hacer conmigo". Declara que ahora "toca pasarlo mal" y que va a intentar que no haya reconciliación de nuevo.

Sabe que Luismi nunca gustó a nadie de su entorno: "A mi hija Cósima nunca le gustó. A mis amigas tampoco. A nadie", asegura. Aunque sí que tiene claro no arrepentirse de haber vivido esta relación ya que "me lo he pasado bomba".