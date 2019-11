Luis Miguel Rodríguez, el que fuera el dueño del conocidísimo Desguaces La Torre, y Ágatha Ruiz de la Prada, han roto. ¿El motivo? Las fotos que esta semana sacaba a la luz Lecturas en las que se veía al empresario en actitud muy cariñosa con una ex de Kiko Rivera, la brasileña Marcia di Lele.

Según recoge en exclusiva el portal Informalia tras haber hablado con Luis Miguel, este asegura que todo ha sido un montaje artificiado por Marcia, quien se sinceraba sobre lo ocurrido con este medio: "Me ha mandado a paseo", decía refiriéndose a Ágatha. Y continuaba: "Y por mí, me da igual, aunque ha sido una sinvergonzada de esa individua, que seguramente ha llamado a un fotógrafo para hacer esas fotos, que ni me acuerdo de cuándo son".

Le preocupa el daño que le hayan podido hacer a la diseñadora española las imágenes: "No se merece esta faena". Pero reitera su inocencia: "Conozco a esa mujer de hace años. Me la presentó Ángel Nieto, fíjate si hace tiempo, pero no tengo nada con ella ni quiero. Ha sido una trampa".

Según revelaba Lecturas, Marcia lleva una vida tranquila y estable en Lugano, Suiza, donde vive con su marido millonario. Pero el pasado de esta mujer está relacionado con Kiko Rivera, con el que tuvo un romance del que intentó sacar provecho insinuando que podría estar embarazada de él.