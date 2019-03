Sara Verdasco habla por primera vez sobre el terrible accidente que sufrió en Miami

El pasado 11 de enero, Sara Verdasco y su marido Juan Carmona sufrían un aparatoso accidente de tráfico después de ser arrollados por un vehículo, que se dio a la fuga, mientras se encontraban paseando en bicicleta por Miami.

Un accidente que ha dejado importantes secuelas a la hermana de Fernando Verdasco que ahora relata el terrible suceso a la revista ¡Hola! en exclusiva: "Los médicos dicen que es un milagro que esté viva. Circulábamos en bicicleta por la acera cuando, de repente, un coche nos llevó por delante... Yo salí volando".

Sara permaneció cinco días ingresada en la UCI y seis meses más en planta, actualmente la hermana del tenista tiene que utilizar una silla de ruedas durante dos meses aproximadamente hasta que se recupere de lo sucedido: "Me sangraba el hígado, tenía un coágulo en la cabeza, que todavía no me ha desaparecido del todo; me rompí las costillas, tengo cuatro fracturas en la pelvis y otras cuatro en el cuello".